Первый вице-президент Зимбабве прибыл в Нижний Новгород для участия в ЦИПРе

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сегодня встречают высокопоставленных гостей из Африки. Утром в аэропорту приземлилась делегация Республики Зимбабве во главе с первым вице-президентом Константино Гувея Домиником Чивенгой. Они примут участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит на Нижегородской ярмарке в эти дни.

От нижегородской стороны делегацию встретила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева. Она назвала визит высокопоставленных гостей большой честью и подчеркнула, что он говорит о взаимном стремлении развивать международные связи. Особое внимание в регионе уделяют партнёрству с государствами Африки, и Зимбабве здесь — один из приоритетов.

Делегация примет участие в международном пленарном заседании ЦИПРа на тему «Карта цифровой промышленности. Роли и обязанности в глобальном масштабе», осмотрит выставку, а также познакомится с работой особой экономической зоны «Кулибин». В планах — встречи с руководством Нижегородской области и представителями местных компаний.

Местные власти для гостей организуют экскурсии по Нижегородскому кремлю и университету имени Лобачевского. Визит продлится несколько дней, и он вполне может дать старт новым совместным проектам — тем более что конференция ЦИПР давно стала площадкой для обсуждения цифровых технологий и для укрепления международных связей.