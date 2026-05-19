Нижегородские хирурги начали применять щадящий метод удаления опухолей.

Врачи Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России начали применять микроволновую термоаблацию – современный метод разрушения опухолей без больших разрезов и сложных операций. Технология особенно важна для пациентов, которым классическое хирургическое вмешательство противопоказано из-за возраста, тяжелого состояния или проблем с сердцем, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Процедура проводится через небольшой прокол. Врачи точечно воздействуют на опухоль теплом, разрушая пораженные ткани. Операция длится до 40 минут, а пациент в это время находится в состоянии легкого медикаментозного сна. После такого вмешательства людям не требуется длительное восстановление.

Как рассказал хирург-онколог ПОМЦ ФМБА России Егор Загайнов, метод применяют при первичных опухолях и метастазах в печени, почках и легких. Однако есть ограничения: размер очага не должен превышать пяти сантиметров, а количество опухолей – не более пяти на один орган.

Медики уже поделились одним из успешных случаев лечения. У пациента с циррозом печени обнаружили опухоль размером около пяти сантиметров. Сначала врачам удалось уменьшить новообразование почти вдвое, после чего была проведена термоаблация. За полчаса специалисты полностью разрушили опухоль, а уже на четвертые сутки пациента выписали домой.