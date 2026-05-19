ИТ-кампус «Неймарк» стал партнером нового Кыргызско-Российского университета

На полях конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде подписано важное для двух стран соглашение. Нижегородский ИТ-кампус «НЕЙМАРК» и Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (КРСУ) договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Документ подписали и.о. ректора «НЕЙМАРКа» Дмитрий Колесников и проректор КРСУ Евгений Шекунов. В церемонии участвовала сенатор РФ Ольга Щетинина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Указ о строительстве кампуса КРСУ в Бишкеке подписал президент Владимир Путин в конце 2025 года. Проект включает учебные корпуса для инженерного, гуманитарно-педагогического и медицинского кластеров, общежития и спортивные объекты. Первый этап планируется на 2026–2027 годы.

Сотрудничество предполагает создание совместных образовательных программ по искусственному интеллекту, робототехнике и кибербезопасности, а также открытие научно-образовательных лабораторий. Студенты смогут участвовать в международных стажировках, работать над реальными проектами с индустриальными партнёрами и перенимать лучшие практики как в России, так и за рубежом.

Ольга Щетинина, входящая в Совете Федерации в группу дружбы с Киргизской Республикой, назвала подписание соглашения важным шагом в развитии образовательного и технологического партнерства между двумя странами. По её словам, именно такие совместные инициативы создают прочный фундамент для общего будущего и открывают новые возможности для молодёжи.

Ключевая миссия проекта — разработка передовых технологий и подготовка специалистов нового поколения для устойчивого развития России, Кыргызстана и других государств Евразийского экономического союза.