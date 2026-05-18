Лучшего лаборанта химического анализа выбрали в Дзержинске

В Нижегородской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». За победу боролись специалисты крупных предприятий Дзержинска и Кстова, а лучшей по итогам испытаний стала сотрудница АО «Сибур-Нефтехим» Мария Трофимова. В профессии она работает уже 18 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проходил с 12 по 14 мая на базе Дзержинского политехнического института. Участникам предстояло показать не только теоретические знания, но и практические навыки. Конкурсанты решали производственные кейсы, проходили тестирование, а также выполняли химический анализ – определяли массовую концентрацию ионов металла с помощью фотометрического метода.

Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин, сегодня профессия лаборанта востребована не только в химической промышленности, но и в медицине, экологии, фармацевтике и научной сфере. По его словам, подобные конкурсы помогают повысить престиж специальности и привлечь в отрасль молодых специалистов.

Второе место заняла Ольга Игнатьева из АО «Сибур-Нефтехим», а третьей стала Софья Солякова, представляющая АО «Сибур-Кстово». Победительница регионального этапа теперь представит Нижегородскую область на всероссийском финале, который пройдет в сентябре в Череповце.