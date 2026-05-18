Суд оштрафовал нижегородскую баскетбольную ассоциацию на 50 тысяч рублей за матч

Нижегородскую баскетбольную ассоциацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

15 мая Канавинский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел административное дело в отношении «Нижегородской баскетбольной ассоциации». Организацию признали виновной в нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Нарушение было допущено во время баскетбольного матча, который прошел 10 марта 2026 года. При подготовке и проведении игры организаторы не согласовали с полицией план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности. По закону такие документы должны утверждаться заранее, особенно если речь идет об официальных спортивных соревнованиях с участием зрителей.

По итогам заседания юридическому лицу назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

При этом постановление суда пока не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано в установленном порядке.