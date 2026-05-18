Владислав Атмахов открыл мотосезон-2026 в Нижнем Новгороде.

Масштабное открытие мотосезона-2026 прошло в Нижнем Новгороде. На мероприятие съехались свыше 2,5 тысяч байкеров из разных регионов России. На этот раз оно состоялось в год юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Открытие сезона началось с мотопробега по маршруту Дзержинск-Кстово-Нижний Новгород. В столице Приволжья колонна стартовала от стадиона «Совкомбанк Арена». Возглавили ее председатель общественного движения «Блок Жириновского» Александр Курдюмов и президент всероссийского мотоклуба «Соколы», координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов.

- «Соколы ЛДПР» сделали это! Открытие выдалось ударным: рев моторов заглушал всё вокруг, а драйв зашкаливал до небес. Погода подарила настоящий летний день, настроение — боевое, а мы просто кайфовали от каждого момента, - поделился в соцсетях Владислав Атмахов. - Старт дан! Лето будет жарким.

- Мы не просто покатались, а реально порадовали народ! Море призов и подарков разлетелось среди гостей. Никто не ушел с пустыми руками и без улыбки на лице, - подвел итоги Владислав Атмахов.