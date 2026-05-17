17-летний подросток отправил в нокаут мужчину в центре Нижнего Новгорода Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Минувшей ночью у одного из популярных кафе на улице Рождественской в Нижнем Новгороде парня отправили в нокаут одним ударом. Около половины четвертого утра в полицию поступило сразу несколько сообщений о случившемся, после чего пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, все началось со словесной перепалки. Мужчина повздорил с одним из посетителей заведения, и конфликт быстро выплеснулся на улицу. В разгар ссоры к оппонентам приблизился некто в черном и в маске, зашел со спины и неожиданно ударил парня. Тот сразу же рухнул на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Прибывшая скорая доставила его в реанимацию.

Нападавший скрылся, но его личность быстро установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону. Как рассказали в ведомстве, им оказался 17-летний местный житель, который уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении его законного представителя составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Сейчас пострадавший мужчина ожидает судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью. После заключения медиков будет принято процессуальное решение.