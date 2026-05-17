Выпускникам Нижнего Новгорода запретили танцевать вальс под непатриотичные песни Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские выпускники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на требования школ переделывать танцевальные номера к последнему звонку. Она показала некоторые обращения подростков в своем MAX-канале.

В одном из сообщений девятиклассница рассказала, что ее класс полгода ставил вальс под английскую минусовку. Музыку изначально одобрили, но за неделю до праздника педсовет полностью запретил иностранные композиции, даже без слов. Девушка возмутилась, что мнение учеников никто не спросил, а полугодовой труд теперь идет насмарку.

Екатерина Мизулина подтвердила, что в последние дни получает много похожих жалоб. По ее словам, в некоторых школах под запрет попадают не только зарубежные треки или инструментальная музыка, а также песни российских исполнителей. В одном случае не разрешили ставить номер сразу под шесть отечественных песен, включая творчество Сергея Лазарева и группы The Hatters.

С такими же трудностями встретились одиннадцатиклассники из другой нижегородской школы. Ребята готовили сразу несколько номеров под русские треки, но после отсмотра руководство потребовало убрать все постановки и заменить их на «патриотические». Оставили лишь один танец - под «От Волги до Енисея» группы «Любэ». Ученикам объяснили, что в учреждение поступили специальные «рекомендации» по проведению последнего звонка. При это композиции, под которые они хотели выступать, не имели отношения к иноагентам, а одна из них была из мультфильма.

«Мы не знаем, что нам делать, 2 месяца репетиций впустую, у нас до ЕГЭ остается совсем мало, а нам говорят ставить новое. Мы уже в отчаянии, подскажите, что лучше сделать», — написали выпускники Мизулиной.