Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2026 13:13

Опубликованы доходы ректоров высших учебных заведений Нижнего Новгорода

По итогам 2025 года самая высокая зарплата оказалась у руководителя ННГУ имени Лобачевского
Анжелика ЮДИЧЕВА
Опубликованы доходы ректоров высших учебных заведений Нижнего Новгорода

Опубликованы доходы ректоров высших учебных заведений Нижнего Новгорода

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство науки и высшего образования России раскрыло среднемесячные доходы руководителей подведомственных учреждений за 2025 год. В отчет попали и ректоры нижегородских вузов, чьи зарплаты заметно разнятся.

В Нижнем Новгороде на вершине зарплатного «рейтинга» оказался Олег Трофимов из университета имени Лобачевского - его среднемесячный доход составил 836 569 рублей. Почти на 150 тысяч меньше получал Григорий Денисов, возглавляющий Институт прикладной физики РАН - 691 306 рублей. Замыкает тройку «лидеров» ректор технического университета имени Алексеева Сергей Дмитриев с зарплатой 667 383 рубля.

Чуть скромнее доходы у Дмитрия Щеголева из архитектурно-строительного университета (477 790 рублей) и Никиты Авралева, который руководит лингвистическим университетом имени Добролюбова (452 058 рублей). А самая скромная зарплата среди ректоров оказалась у главы агротехнологического университета имени Флорентьева - 193 414 рублей в месяц.