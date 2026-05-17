Девушка из Дзержинска стала жертвой мошенников, поверив в крупный выигрыш

В Дзержинске 27-летняя местная жительница, находящаяся в декретном отпуске, обратилась в полицию после того, как лишилась денег. Девушка попалась на популярную уловку с «крупным выигрышем» в мессенджере. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Для получения обещанного приза «администраторы закрытого канала» убедили ее оплатить так называемые сопутствующие расходы. Поверив незнакомцам, потерпевшая перевела через мобильное приложение банка 21 500 рублей на указанную карту. Сразу после перевода связь с мошенниками оборвалась, а выигрыш так и не поступил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание подозреваемых.

В полиции вновь напоминают: сообщения о неожиданных выигрышах в закрытых группах мессенджеров и соцсетей - это распространенная мошенническая схема. Никогда не перечисляйте деньги незнакомым людям под предлогом оплаты налогов, комиссий или страховок для получения призов. Если от вас требуют предварительную оплату, значит вы имеете дело с аферистами. Обо всех случаях противоправных действий незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел по телефону 02 или 102 с мобильного.