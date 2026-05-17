Фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» состоится в Семенове в конце мая. Фото: Андрей Грибов

С 28 по 31 мая в Семенове во второй раз пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» (16+). Спортивные полеты, туристические подъемы на аэростатах и ночное свечение шаров объединят участников, зрителей и гостей города, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фестиваль сочетает в себе спортивную и культурно-зрелищную программу. Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев назвал «Небесную феерию» отличным примером того, как состязание превращается в настоящий праздник для всех. По его словам, второй фестиваль должен закрепить за Семеновским округом статус точки притяжения для любителей воздухоплавания со всей страны.

Ключевым событием станет чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту, который соберет на старте 15 пилотов из регионов ПФО. Спортивные полеты будут проходить в утренние часы, на рассвете, а ближе к закату для гостей организуют туристические подъемы на аэростатах.

- «Небесная феерия» позволяет оценить красоту нашего округа с высоты птичьего полета. Приглашаю жителей и гостей посетить ночное свечение на стадионе — это удивительное зрелище, которое будет интересно и взрослым, и детям. Вход свободный, приходите всей семьей, – сказал глава местного самоуправления муниципального округа Семеновский Дмитрий Полуэктов.

А вот самым зрелищным эпизодом станет ночное свечение аэростатов. При благоприятной погоде оно состоится 31 мая на центральном стадионе Семенова, вход для зрителей также сделают свободным. Организаторы обращают внимание, что места взлета аэростатов будут определяться ежедневно с учетом фактической погоды. Актуальные точки старта планируют оперативно публиковать в группе фестиваля во «ВКонтакте».

