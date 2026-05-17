Ярмарочную площадь в Нижнем Новгороде перекроют с вечера 17 мая

Ярмарочную площадь в Нижнем Новгороде закроют для сквозного прохода и движения с восьми вечера 17 мая. Ограничения продлятся до 22 мая, сообщили в соцсетях Нижегородской ярмарки.

Причина перекрытий в том, что на территории ярмарки с 18 по 21 мая пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (18+). В основные дни она будет закрытой и доступной только для специалистов отрасли. Однако 21 мая, в четверг, организаторы проведут открытый день, попасть на который можно будет свободно, достаточно лишь заранее зарегистрироваться.

Жителям и гостям города рекомендуют добираться до остановок общественного транспорта через площадь Ленина.