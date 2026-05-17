Нижегородский стадион загорится красным в память об умерших от СПИДа. Фото из архива. Автор: Никита Духник

В Нижнем Новгороде стадион на Стрелке окрасится в красный цвет в память об умерших от СПИДа. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Красное свечение стадиона станет символом надежды и объединения усилий в борьбе с инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от ВИЧ/СПИД погибло более полумиллиона человек.

В Нижегородской области с 1990-х годов зарегистрировано свыше 37 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, но в последние годы заболеваемость упала до исторического минимума. По итогам 2025 года выявили 935 новых случаев, и это при том, что тестированием охватили почти половину населения, а именно 45,8 процента жителей. Что касается 2026 года, то в первом квартале зафиксировано еще 153 больных ВИЧ, большинство из них мужчины, средний возраст которых составляет 42 года.

Медики во всем мире ставят перед собой амбициозную цель: к 2030 году покончить со СПИДом как угрозой общественного здравоохранения. Благодаря современной антиретровирусной терапии ВИЧ-положительные люди сегодня могут жить долгой и полноценной жизнью, а также рожать здоровых детей. К слову, с начала 2026 года мамами в регионе стали 45 женщин с ВИЧ-статусом, и благодаря оперативной химиопрофилактике все 45 малышей родились без вируса.

Ранее мы писали о том, что порядок медицинского освидетельствования на ВИЧ обновили в Нижегородской области. Изменения коснулись сроков выдачи результатов, перечня клиник и требований к специалистам.