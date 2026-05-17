След бурого медведя обнаружили госохотинспекторы в Нижегородской области

Патруль госохотинспекторов в Лысковском округе Нижегородской области обнаружил на земле четкий медвежий след. Судя по размерам и форме, оставил его отнюдь не медвежонок, а вполне взрослый бурый зверь, сообщили в региональном Минлесхозе.

Такой след - прямое свидетельство присутствия крупного хищника в местных лесах. В ведомстве напоминают: дикая природа живет по своим законам, поэтому грибникам, рыбакам и просто любителям прогулок стоит проявлять бдительность. Меры предосторожности и уважение к лесу точно не будут лишними.