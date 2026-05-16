Трансформаторная будка загорелась на молокозаводе в Павлове Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В городе Павлово Нижегородской области вспыхнула трансформаторная будка, которая находится на территории местного молокозавода. Возгорание произошло на улице Трудовая, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

К моменту прибытия первых отрядов строение уже было охвачено открытым пламенем, площадь которого достигла 40 квадратных метров. Справиться с огнем удалось силами 28 спасателей и семи спецмашин. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются дознаватели МЧС. Им предстоит установить, что именно привело к возгоранию.