Проект ликвидации свалки бывшего «Корунда» в Дзержинске оценили в 42 млн рублей

В Дзержинске Нижегородской области ищут подрядчика для разработки проекта ликвидации незаконной свалки бывшего ПО/ЧХЗ «Корунд». Начальная цена контракта составляет 41 622 647 рублей, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает МБУ «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска», а финансирование проекта предусмотрено из городского бюджета. Заявки от потенциальных участников принимаются до 1 июня.

Согласно техническому заданию, свалка расположена в районе дома №2 по улице Науки. Ее площадь составляет 8,8334 гектара, а предварительный объем накопленных отходов четвертого класса опасности достигает 403 223 кубических метров. Впрочем, эти данные еще уточнят в ходе изысканий.

Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. В рамках геологических работ требуется пробурить не менее 400 погонных метров скважин, провести опытно-фильтрационные работы и статическое зондирование грунтов. Экологические исследования включают отбор и лабораторный анализ проб почвы, природной воды, донных отложений, атмосферного воздуха, а также газогеохимические исследования грунтов.

На основе полученных данных исполнитель должен разработать не менее трех вариантов ликвидации объекта с технико-экономическим обоснованием каждого из них. Итоговый проект обязан пройти государственную экологическую экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости.

Срок выполнения работ установлен до 29 февраля 2028 года, а гарантийные обязательства подрядчика будут действовать 36 месяцев с даты приемки.

Отметим, что объект включен в государственный реестр накопленного вреда окружающей среде приказом Минприроды России от 13 декабря 2023 года. Кроме того, его планируется включить в федеральный проект «Генеральная уборка», муниципальную программу «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» и госпрограмму «Охрана окружающей среды Нижегородской области».