Нижегородская телебашня включит подсветку в честь «Ночи музеев». Фото: филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр»

Сегодня вечером, 16 мая, нижегородская телебашня засияет в цветах «Ночи музеев». На самом высоком сооружении города включат архитектурно-художественную подсветку, приуроченную к ежегодной всероссийской акции. Об этом сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Телебашню украсят динамические световые композиции в темно-фиолетовых и ярко-оранжевых тонах, которые стали фирменными для акции. На медиафасаде появится бегущая строка с логотипом «Ночи музеев» и датой проведения. Полюбоваться иллюминацией можно будет с 20:30 до 21:30.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нижний Новгород вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»(6+). В этот день свои двери откроют 45 площадок — музеи, библиотеки, планетарий, а всего в городе состоится свыше 500 мероприятий. Гостей ждут экскурсии, лекции, спектакли, концерты и мастер-классы, объединенные общей темой «Родное».