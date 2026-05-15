Рабочий получил тяжелые ожоги после ЧП на химическом предприятии в Дзержинске.

В Дзержинске начали расследование тяжелого несчастного случая на производстве, в результате которого серьезно пострадал сотрудник ООО «НПП Орион». ЧП произошло утром 9 мая во время выполнения производственных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Нижегородской области.

По предварительным данным, 39-летний аппаратчик синтеза третьего разряда во время смены рассыпал рабочий продукт, после чего на него уронили тяжелый металлический предмет. В результате произошла вспышка вещества. Мужчина получил серьезные ожоги и был экстренно доставлен в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги лица, шеи, кистей рук и стоп. Общая площадь поражения составила около 15 процентов поверхности тела. Полученные травмы квалифицированы как тяжелые.

Как сообщил руководитель региональной Гострудинспекции Илья Мошес, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Проверка проводится в рамках трудового законодательства.

Известно, что ООО «НПП Орион» работает в Дзержинске с 2019 года. Предприятие занимается производством основных неорганических химических веществ.