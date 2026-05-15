Массовые рейды против пьяных водителей стартуют в Нижнем Новгороде.

С 15 по 26 мая Госавтоинспекция Нижнего Новгорода переходит на усиленный режим работы. В ближайшие дни в городе пройдут масштабные рейды, во время которых инспекторы будут массово проверять водителей на состояние опьянения. Особое внимание уделят аварийным участкам дорог и местам с интенсивным движением, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, только за первые четыре месяца этого года по вине нетрезвых автомобилистов произошло 12 ДТП. В этих авариях погибли четыре человека. За это же время сотрудники полиции составили 461 административный протокол за пьяную езду, а в отношении 62 водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбудили уголовные дела.

В Госавтоинспекции напомнили, что наказание за нетрезвую поездку остается жестким. Нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность, а автомобиль могут конфисковать.

Жителей города также просят не оставаться равнодушными – если заметили водителя с признаками опьянения, об этом нужно сразу сообщить по номеру 112, указав марку машины, госномер и направление движения. За достоверную информацию, которая поможет быстро задержать нарушителя, предусмотрено денежное вознаграждение – пять тысяч рублей.