НовостиОбщество15 мая 2026 16:58

Нижегородское метро продлит работу в «Ночь музеев»

В ночь с 16 на 17 мая поезда будут ходить до часа ночи
Евгения ФРОЛОВА
Нижегородское метро продлит работу в «Ночь музеев».

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде изменят график работы метро из-за проведения всероссийской акции «Ночь музеев». В ночь с 16 на 17 мая метрополитен будет открыт для пассажиров до 01:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

После полуночи поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут. Последние составы отправятся со станций «Парк Культуры» в 01:04, «Горьковская» – в 01:05, «Стрелка» – в 01:05, а «Буревестник» – в 01:03.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в социальных сетях, что в рамках акции «Ночь музеев» в городе запланировано более 500 мероприятий.