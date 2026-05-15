Нижегородское «Торпедо-Горький» выбыло из состава ВХЛ. Фото: ХК «Торпедо-Горький»

Действующий чемпион Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо-Горький» не примет участия в сезоне-2026/27. Об этом стало известно после публикации официального списка участников нового чемпионата на сайте ВХЛ, сообщает «КП Спорт».

В предстоящем сезоне в лиге выступят 32 клуба. Одним из главных изменений стало отсутствие нижегородской команды, которая совсем недавно выиграла чемпионский титул. Освободившееся место занял хоккейный клуб «Калуга», впервые вошедший в состав участников турнира.

При этом сохранил прописку в ВХЛ клуб «Ростов», вокруг которого в прошлом сезоне ходило немало разговоров. В декабре команда сообщала о серьёзных финансовых проблемах и возможном снятии с чемпионата из-за отсутствия поддержки со стороны регионального министерства спорта. Однако официального отказа от участия так и не последовало, и клуб доиграл сезон до конца.

Тем временем нынешний розыгрыш Кубка Петрова выходит на финишную прямую. Финальная серия плей-офф стартует уже 16 мая. За главный трофей ВХЛ поборются ханты-мансийская «Югра» и воскресенский «Химик».