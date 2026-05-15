8-балльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 15 мая. Фото: Яндекс.Пробки.

Вечером в пятницу, 15 мая, Нижний Новгород оказался парализован серьезными пробками – по данным сервиса «Яндекс. Карты», загруженность городских дорог достигла восьми баллов.

С приходом теплой погоды в городе традиционно стартовал дачный сезон. Уже во второй половине дня поток автомобилей резко вырос: многие нижегородцы отправились за город на выходные. К привычному вечернему часу пик добавились машины дачников, из-за чего движение на ряде улиц практически остановилось.

Особенно сложная ситуация сложилась в Нагорной части города. Серьезные заторы образовались на улицах Белинского, Ильинской, Новой, Большой и Малой Покровской, Воровского, Звездинке, Ошарской и Бекетова. Также плотный поток машин наблюдался на Нижне-Волжской набережной. Практически полностью парализовано движение по улице Ванеева.

В Заречной части Нижнего Новгорода автомобилисты также вынуждены терять вечер в многокилометровых заторах. Пробки растянулись на улицах Сергея Акимова, Карла Маркса, Бурнаковской, Народной, Куйбышева и Новикова-Прибоя. Сложности с проездом возникли и в районе Мещерского бульвара.