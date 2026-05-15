Двое детей пострадали в ДТП за день в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием детей произошли в Нижнем Новгороде 14 мая. Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Первая авария случилась около 11:10 на проспекте Кирова возле дома №1В. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda CX-5 поворачивал налево и сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, однако не спешился с велосипеда.

В результате ДТП ребенок получил ушибы. Медики доставили его в лечебное учреждение для оказания помощи.

Еще одно происшествие произошло около 15:20 на улице Василия Иванова у дома №14/8. За рулем автомобиля ВАЗ-21074 находился 18-летний водитель, получивший права всего четыре месяца назад. В жилом районе он совершил наезд на 13-летнего ребенка.

Пострадавший получил перелом ноги. Его доставили в детскую областную больницу, где ребенка госпитализировали. Обстоятельства обеих аварий сейчас выясняются.