Нижегородца отправили в СИЗО после угроз бизнесмену и полицейскому

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области вместе с полицейскими пресекли деятельность местного жителя, которого обвиняют сразу по нескольким тяжким статьям. По версии следствия, мужчина пытался добиться от некоего предпринимателя выплаты одного миллиона рублей, заявляя о якобы существующем долге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считают правоохранители, чтобы оказать давление на бизнесмена, фигурант угрожал ему и даже совершил покушение на убийство. При этом мужчина уверял, что пользуется поддержкой высокопоставленных сотрудников ФСБ России и способен устроить серьезные проблемы в случае отказа платить деньги.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый угрожал начальнику одного из отделений ОЭБиПК УМВД по Нижнему Новгороду. Поводом стало исполнение полицейским своих служебных обязанностей.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения – его отправили под стражу. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.