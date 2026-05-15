Запрет на парковку введут на нескольких улицах Нижнего Новгорода с 17 мая.

С 17 по 23 мая в Нижнем Новгороде вводятся временные ограничения на парковку. Машины нельзя будет оставлять на нескольких участках в разных районах города. Водителей просят заранее убрать автомобили, иначе их могут эвакуировать, сообщили в мэрии.

Под полный запрет парковки с 17 по 23 мая попадают улица Советская — от Канавинского моста до площади Ленина — и улица Совнаркомовская на отрезке от Керченской до бульвара Мира. Если на этих участках образуются заторы, движение могут перекрыть временно — на участке Совнаркомовской между Керченской и Мурашкинской.

Кроме того, дополнительные ограничения будут действовать с 17 по 18 мая (до 23:00) в переулке Гранитном, на улице Ашхабадской (от дома №86 по Белинского до дома №1/4 по Ашхабадской) и на Решетниковской — от дома №123 по Максима Горького до дома №4А в Гранитном переулке.

Водителей настоятельно просят заранее убрать машины с перечисленных улиц. Транспорт, который останется в зоне ограничений, эвакуируют. По всем вопросам, связанным с перемещением автомобилей, можно звонить по телефону 417-17-07.

