Более 150 единиц нелегального алкоголя изъяли в Автозаводском районе. Фото: Минпром Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудники регионального Минпрома выявили точку общепита, где продавался нелегальный алкоголь. Во время проверки из незаконного оборота изъяли более 150 единиц спиртной продукции. В отношении нарушителей уже возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, с начала 2026 года специалисты министерства провели девять проверок магазинов и заведений общепита. В ряде случаев выяснилось, что алкоголь продавался без лицензий и необходимых сопроводительных документов. По итогам рейдов сотрудники составили 34 административных протокола, а из оборота изъяли уже более 250 единиц нелегальной продукции.

В министерстве напомнили, что внеплановые проверки проводят регулярно – поводом становятся обращения жителей и данные системы межведомственного контроля. Она объединяет информацию от регионального Минпрома, полиции и администрации города о точках, где могут незаконно торговать спиртным.

Напомним, ограничения на ночную продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах, действуют в Нижегородской области с мая 2024 года. За это время в регионе закрылись 214 заведений с низкой культурой продажи спиртного.

Сообщить о подозрительной торговле жители могут по телефону горячей линии Минпрома.