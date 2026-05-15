Почти 20 тонн заражённой капусты запретили к ввозу в Нижегородской области.

Специалисты регионального органа инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили опасного карантинного вредителя в крупной партии пекинской капусты, прибывшей из Казахстана в Нижегородскую область. Под фитосанитарный контроль попали почти 20 тонн свежих овощей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время лабораторных исследований эксперты обнаружили в продукции западного цветочного трипса – одного из наиболее опасных карантинных вредителей для сельского хозяйства. Насекомое было найдено в жизнеспособном состоянии, что автоматически делает партию потенциально опасной для ввоза.

Как пояснили специалисты, трипс способен поражать сотни видов растений. Он питается соком культур, повреждает листья и плоды, снижает урожайность, а также переносит вирусные заболевания растений. Из-за высокой скорости размножения вредитель быстро распространяется и может нанести серьёзный ущерб аграрному сектору.

После проверки инспекторы пришли к выводу, что партия не соответствует действующим фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза. На продукцию оформили отрицательное заключение о карантинном состоянии.

Ввоз капусты на территорию России запретили. Теперь поставщик должен либо вернуть груз в страну происхождения, либо уничтожить его под контролем уполномоченных служб.