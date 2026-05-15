Экономия на торгах в Нижегородской области за апрель превысила 243 млн рублей

В апреле 2026 года правительство Нижегородской области сэкономило более 243 миллионов рублей благодаря проведению торгов. Как сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций, за месяц ГКУ «Центр размещения заказа» организовал 105 закупочных процедур на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

Больше всего сберегли на ремонте и содержании дорог, а также на объектах транспортной инфраструктуры и проектной документации для их реконструкции — там экономия составила почти 170 миллионов рублей. Ещё 23,3 миллиона сэкономили на поставке оборудования для переработки лесосеменного сырья, а 17,5 миллиона — на капитальном ремонте социальных учреждений. В среднем на один лот претендовали почти пять участников.

С начала года суммарная экономия по торгам уже превысила 643 миллиона рублей. Всего с января по апрель Центр размещения заказа провёл 307 процедур на 12 миллиардов рублей. В среднем на один лот подавали почти шесть заявок.