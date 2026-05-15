Шесть сотрудников завода в Заволжье отравились неизвестным газом.

В Нижегородской области начали расследование группового несчастного случая на предприятии ООО «ШОТТ ФП» в Заволжье. По предварительным данным, во время рабочей смены пострадали шесть сотрудников отдела визуального контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону.

ЧП произошло ранним утром 8 мая. Около 04:45 работники занимались проверкой продукции, измерениями и упаковкой изделий, когда в помещении появился резкий химический запах. Сотрудники сразу остановили производство и вышли на улицу, однако вскоре почувствовали ухудшение самочувствия.

Пятерым работникам потребовалась медицинская помощь, троих доставили в приемный покой. Позже врачи диагностировали у сотрудников отравление неизвестным газом. По данным медиков, трое пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, еще трое – легкие.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняет Гострудинспекция. Специалистам предстоит установить источник опасного вещества, а также проверить соблюдение требований охраны труда на предприятии.

– В соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая для установления всех причин и обстоятельств произошедшего, – сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.

ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» является поставщиком фармупаковки – компания производит флаконы и ампулы из стекла 1-го гидролитического класса.