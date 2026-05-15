Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 16-летнего подростка в Кстове. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

В Нижегородской области продолжаются поиски 16-летнего Марата Аскарова, который пропал вечером 7 мая в Кстове. Подросток уехал из дома, расположенного в СНТ «Мичуринец» на улице Сутырина, на велосипеде и до сих пор не вернулся. По факту его исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, последний раз школьника видели около 21:00. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Сейчас поисками подростка занимаются сотрудники Следственного комитета, полицейские и волонтеры. Следователи опрашивают возможных свидетелей и проверяют все обстоятельства исчезновения.

Приметы пропавшего: рост около 162 сантиметров, среднее телосложение, длинные темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения на нем был черный спортивный костюм с белыми надписями.

Жителей Нижегородской области, которые могли видеть подростка или знают что-либо о его местонахождении, просят сообщить информацию следователям по телефону: 8-920-069-50-20.