НовостиОбщество15 мая 2026 9:37

59 мигрантов выдворят из Нижегородской области по итогам рейда

Полицейские выявили 358 нарушений миграционного законодательства
Ирина ШВЫРКАЕВА
Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

59 мигрантов будут выдворены из Нижегородской области по итогам трехдневного полицейского рейда, который прошел с 28 по 30 апреля. Полицейские проверили места проживания и работы иностранцев, а также выявили факты фиктивной регистрации. В итоге было выявлено 358 нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За три дня стражи порядка доставили в дежурные части 206 иностранных граждан. Из них 16 уже находились в реестре контролируемых лиц — то есть были под особым вниманием. Административные материалы составили на всех, но самое суровое наказание — выдворение — применили к 59 нарушителям. Ещё 132 иностранцам закрыли въезд в Россию на будущее.

Особое внимание полицейские уделили водителям. Сотрудники Госавтоинспекции выявили пять случаев, когда иностранцы занимались коммерческими перевозками пассажиров без российского национального водительского удостоверения — это прямое нарушение закона.

Не забыли и про работодателей: тех, кто нелегально привлекает мигрантов к труду, тоже ждут проверки и штрафы. Всего за три дня составлен 21 административный материал по статье 18.17 КоАП РФ — за несоблюдение установленных ограничений на отдельные виды деятельности.