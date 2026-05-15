75 миллионов рублей потратили нижегородцы на искусственные слёзы с начала года

Жители Нижегородской области всё чаще сталкиваются с синдромом сухого глаза и всё активнее покупают увлажняющие капли. Только за первый квартал 2026 года нижегородцы потратили на так называемые «искусственные слёзы» около 75 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По данным экспертов, спрос на такие препараты за год вырос сразу на 16%. В среднем каждый месяц жители региона приобретают более 40 тысяч упаковок капель для увлажнения глаз. По уровню потребления подобных средств Нижегородская область сейчас занимает 11-е место среди российских регионов.

Специалисты связывают рост продаж с образом жизни современных людей. Долгая работа за компьютером, постоянное использование смартфонов, сухой воздух из-за отопления и кондиционеров – всё это приводит к неприятным ощущениям, жжению и усталости глаз. Дополнительным фактором риска остаётся неправильное ношение контактных линз.

Врачи напоминают: снизить нагрузку на зрение помогает простое правило «20-20-20». Каждые 20 минут нужно отвлекаться от экрана и хотя бы 20 секунд смотреть вдаль. А ещё специалисты советуют чаще моргать – это помогает естественным образом увлажнять глаза и уменьшать дискомфорт.