Атмахов призвал пересмотреть работу «антиплагиата» и рост цен на образование

В последнее время антиплагиат-сервисы стали массово блокировать дипломы, написанные студентами самостоятельно. Они принимают их за работу нейросетей. На эту проблему обратил внимание координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов на встрече со студентами Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского.

Ребята признали, что эта проблема действительно существует – с ней уже столкнулись некоторые студенты нижегородских вузов. Кроме того, они пожаловались еще на одну сложность – рост стоимости обучения. По их словам, за последний год цены на образование выросли на 20-25%.

- Сегодня студенты сталкиваются сразу с двумя серьёзными проблемами — несправедливой работой цифровых систем оценки и постоянным ростом стоимости образования, - отметил Владислав Атмахов. - Люди должны получать знания, а не жить в страхе перед очередным повышением цен или ошибкой алгоритма. ЛДПР требует: образование должно быть доступным и объективным.

Чтобы разобраться с проблемой перед началом летней сессии депутаты ЛДПР провели серию встреч со студентами. На некорректную работу антиплагиат-сервисов обратили внимание и на федеральном уровне - лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение в Министерство науки и высшего образования РФ. Он потребовал провести проверку системы «Антиплагиат» и обеспечить соблюдение прав студентов.