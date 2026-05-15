Дом связи на площади Горького освободят для правительства до конца 2026 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитое здание Дома связи на площади Горького в Нижнем Новгороде до конца 2026 года полностью перейдёт в ведение регионального правительства. Как сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, освобождение площадей происходит поэтапно: большая часть помещений уже свободна, остальные планируется передать во второй половине 2026 года.

После того как здание полностью освободят, начнётся размещение исполнительных органов региона и подведомственных им организаций. Сейчас этот процесс только прорабатывается — какие именно структуры переедут в историческое здание на главной площади города, пока не уточняется.