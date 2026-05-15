15 сотрудников агентства MaryWay отправят под суд в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с модельным агентством MaryWay. Перед судом предстанут 15 бывших руководителей и сотрудников компании, которых обвиняют в мошенничестве, участии в преступном сообществе и легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год участники группы открывали офисы в разных городах и приглашали молодых людей на обучение актерскому и модельному мастерству. Основной аудиторией становились студенты и начинающие модели, которые рассчитывали построить карьеру в индустрии или найти дополнительный заработок.

Клиентам обещали участие в показах, съемках и сотрудничество с известными продюсерскими центрами. За обучение люди платили от 20 до 600 тысяч рублей. Однако, как считают следователи, выполнять эти обещания организаторы изначально не собирались.

По материалам дела, потерпевшими признаны более 400 человек, а общий ущерб превысил 59 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, на имущество обвиняемых наложили арест.

Уголовное дело уже направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода, где его рассмотрят по существу.