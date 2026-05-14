Нижегородская канатная дорога встретила 25-миллионного пассажира. Фото: АО «Урбантех Канатные дороги»

Нижегородская канатная дорога перевезла своего 25-миллионного пассажира. Юбилейной пассажиркой стала жительница Бора Екатерина Капустина. О том, что именно ее поездка оказалась знаковой, женщина узнала уже после прибытия на станцию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На станции Екатерину вместе с семьей встретили представители перевозчика и компании, которая занималась модернизацией объекта. Нижегородку поздравили с необычным событием и вручили подарки – абонемент на 500 поездок, ноутбук и аэрогриль.

По словам Екатерины Капустиной, семья часто пользуется канатной дорогой. Старший сын ездит в Нижний Новгород на подготовительные курсы, а родители с младшими детьми регулярно выбираются в областной центр на прогулки и семейный отдых.

Как отметил генеральный директор АО «Нижегородские канатные дороги» Владимир Куренев, за годы работы канатная дорога стала не только популярным туристическим объектом, но и важной частью транспортной системы региона. Ежедневно ей пользуются тысячи жителей, которым такой маршрут помогает быстрее добираться между Нижним Новгородом и Бором.

После модернизации, завершенной в 2025 году, возможности канатной дороги значительно выросли. Пропускная способность увеличилась вдвое – до тысячи пассажиров в час. Кроме того, сократилось количество остановок, а показатель эксплуатационной доступности достиг 99,5%.