Участок улицы Варварской в Нижнем Новгороде перекроют в ночь на 15 мая

Участок улицы Варварской перекроют в центре Нижнего Новгорода в ночь на 15 мая. С 22:00 14 мая до 08:00 15 мая движение транспорта по улице Варварской будет закрыто. Речь об участке в районе дома №3А — в сторону улицы Пискунова, сообщает мэрия.

Причина перекрытий — дорожные работы на проезжей части. Объехать перекрытый участок можно двумя способами. Первый маршрут: по улице Алексеевской и улице Пискунова. Второй — по улице Пискунова и улице Ульянова. Водителей просят заранее ознакомиться со схемой объезда, быть внимательными и не игнорировать временные дорожные знаки. Работы завершат к утру пятницы, так что к началу нового дня движение обещают восстановить.