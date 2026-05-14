В Нижегородской области прекратили отставку судьи Виктора Фомина.

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области прекратила отставку бывшего судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Основанием для такого решения, принятого 14 мая на очередном заседании ККС, стало нарушение закона «О статусе судей в Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в коллегии, статус судьи в отставке может быть прекращен за несоблюдение запретов и ограничений, предусмотренных для представителей судейского сообщества. В частности, судьям запрещено публично выражать отношение к политическим партиям и общественным объединениям, а также заниматься предпринимательской деятельностью или участвовать в управлении коммерческими организациями. Кроме того, причиной прекращения отставки может стать деятельность, несовместимая со статусом судьи.

Справка КП

Напомним, отставка судьи в российском законодательстве считается почетным уходом с должности. При этом за судьей сохраняются звание, неприкосновенность и принадлежность к судейскому сообществу. После прекращения отставки эти гарантии утрачиваются.