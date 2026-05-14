Изъятый у нижегородца Ford передали на СВО. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Житель Лукояновского района Нижегородской области лишился своего автомобиля из-за любви к нетрезвой езде. Ford Fusion, который мужчина водил, будучи пьяным, не вернётся к хозяину — машину передали на нужды специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.

58-летний водитель уже попадался за рулём в состоянии алкогольного опьянения и был наказан. Но спустя время снова сел за руль пьяным. По закону в этот раз его ждала не административная, а уголовная ответственность. Суд постановил: автомобиль конфисковать и обратить в собственность государства.

В Лукояновском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Пристав арестовал Ford Fusion, изъял его, а затем направил запрос в Министерство обороны России с предложением отправить машину в зону СВО.

Транспортное средство передали представителям Минобороны по акту. Так что теперь Ford Fusion отправится на передовую, где будет помогать бойцам.