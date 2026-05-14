НовостиПроисшествия14 мая 2026 13:31

Жительницу Павловского округа будут судить за смертельное ДТП

Женщина на «Тойоте» сбила пешехода на переходе в Большом Давыдове
Евгения ФРОЛОВА
Жительницу Павловского округа будут судить за смертельное ДТП.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

20 декабря 2025 года в селе Большое Давыдово Павловского муниципального округа произошла смертельная авария, после которой в отношении женщины-водителя возбудили уголовное дело. По данным следствия, 44-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Тойота» не пропустила пешехода на нерегулируемом переходе и сбила женщину, переходившую дорогу. От удара пострадавшую отбросило на встречную «Ладу». Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Травмы, полученные 56-летней женщиной, оказались смертельными. Как сообщили в полиции, после ДТП водитель пыталась ввести следствие в заблуждение, однако правоохранителям удалось восстановить точную картину произошедшего. Для этого были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Расследование уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности, уже завершено. Материалы направлены в суд, где дело рассмотрят по существу.

В полиции Нижегородской области напомнили, что даже незначительное нарушение правил на дороге может привести к трагедии. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.