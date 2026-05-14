Нижегородцев начнут информировать об угрозе БПЛА через СМС

Нижегородцы в скором времени смогут получать экстренные сообщения о ракетной или беспилотной опасности прямо на свои мобильные телефоны. Для этого городское управления ГОЧС уже заключило соглашения с операторами сотовой связи, пишет НИА «Нижний Новгород».

По данным издания, в областном центре действует муниципальный сегмент Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Она создана для того, чтобы оперативно доносить до людей сигналы о любых чрезвычайных ситуациях — будь то атака дронов, ракетная угроза или иная опасность.

Сейчас в Нижнем Новгороде установлены 109 точек оповещения и работают семь локальных систем. Сирены и голосовые сообщения запускаются автоматически — после того как на пульт поступают соответствующие команды. Все возможные сценарии заранее прописаны и загружены в базу. Оборудование находится в исправном состоянии, и его зону охвата продолжают расширять: в бюджете на 2026 год заложены средства на установку дополнительных точек.

Пока что рассылка СМС-уведомлений о воздушной угрозе в регионе не работает. Ранее начальник регионального управления МЧС России Валерий Синьков объяснял это заботой о комфорте граждан — чтобы лишний раз не тревожить людей без реальной необходимости. Однако после запуска новой системы предупреждения, вероятно, будут приходить так же, как сейчас приходят сообщения от РСЧС об ухудшении погоды.

По информации управления ГОЧС, соглашения с операторами уже заключены, и техническая возможность для СМС-информирования создана. Остаётся дождаться, когда систему запустят в полном объёме. Когда именно это произойдёт - пока не уточняется.