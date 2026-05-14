Нижегородская зоозащитница сломала ребра при попытке спасти собаку. Фото: Лара Саплина

В Нижнем Новгороде зоозащитница Лара Саплина, пытаясь спасти собаку, сломала себе ребра. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

К Саплиной обратились неравнодушные нижегородцы, которые сообщили о том, что в гаражном массиве в узкой щели застряла собака. Животное находилось в критическом состоянии и могло погибнуть. Собаку пытались вытащить очевидцы и сотрудники МЧС, однако им это сделать не удалось. Тогда на помощь пришла зоозащитница, которая приняла решение лезть за собакой самостоятельно. Ей помогли сделать подкоп и пролезть в щель, чтобы помочь собаке.

Спустя некоторое время животное удалось спасти, однако в беду попала уже сама Лара Саплина. Вылезая из щели, зоозащитница уперлась в стену грудной клеткой, ее дыхание сильно сдавило. Саплину вытащили сотрудники МЧС, она получила перелом ребер. Собака же в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию. Зоозащитнице также предстоит восстановление и постельный режим.