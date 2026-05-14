Экс-сотрудник полиции Сарова пойдет под суд за мошенничество на 2 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения, завершено в Сарове. По версии следствия, мужчина обманом получил автомобиль стоимостью около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

История началась в декабре 2025 года. Тогда обвиняемый проходил потерпевшим по другому уголовному делу, связанному с применением к нему насилия. Пользуясь ситуацией, он якобы сообщил подозреваемому, что может помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

При этом, по данным следователей, никаких реальных возможностей повлиять на ход расследования у мужчины не было – соответствующими полномочиями он не обладал и выполнять обещание не собирался.

В январе 2026 года фигурант получил от мужчины автомобиль стоимостью два миллиона рублей. После этого его действиями заинтересовались сотрудники УФСБ России по Нижегородской области – оперативники выявили и пресекли предполагаемую мошенническую схему.

На время следствия бывшего полицейского заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу.