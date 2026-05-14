Эксперты определили лидера по пользовательскому опыту среди операторов

Специалисты российской компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей данных, признали МегаФон лучшим по качеству пользовательского опыта в Нижегородской области. С помощью мобильного интернета оператора нижегородцы могут быстрее загружать фото, слушать онлайн музыку, смотреть видео и играть в видеоигры.

Специалисты оценили более 50 млн тестов в различных точках региона. Для этого компания использовала показатель Vigo UX Scope. В нём учитываются такие параметры, как число сессий с временем ожидания старта проигрывания онлайн медиа контента более 3 секунд, количество зависаний на минуту воспроизведения, доля игровых сессий с длительностью лага — момента, когда абонент не контролирует ход игры из-за проблем с сетью — на минуту игры более 500 мс. Также аналитики брали во внимание долю сессий, в которых среднее время загрузки файлов с фото на устройство составило более 700 мс.

По результатам экспертизы, проведённой в первом квартале 2026 года, самый высокий показатель Vigo UX Score зафиксирован у МегаФона.

«Нижегородская область — один из ключевых цифровых кластеров страны, и обеспечение стабильной связью такой территории — серьезный вызов и ответственная задача. Результаты исследования подтвердили, что мы ее успешно решаем. Только в прошлом году наши специалисты построили и модернизировали более 400 базовых станций, с начала этого года – еще более 270, причем работы прошли как в областном центре, так и в отдаленных городах и селах», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.

