Как не переплачивать за свет летом: инструкция для дачников от «ТНС энерго НН»

Для многих нижегородцев май – традиционная пора переезда из городской квартиры в дачный дом. Чтобы загородный отдых был ещё приятнее, стоит позаботиться об экономии.

Если вы надолго уезжаете на дачу, можно оптимизировать расходы на электроэнергию. Для этого перенесите социальную норму потребления по месту фактического проживания.

Социальная норма – определенный объем электроэнергии, установленный для жителей Нижегородской области, который оплачивается по сниженной цене. Она закреплена по месту постоянной прописки – к городской квартире. Но если летом вы живете на даче, логично платить по сниженному тарифу там, где это по-настоящему необходимо.

Как перенести соцнорму?

1. Оформите временную регистрацию. Это можно сделать в МФЦ или онлайн через портал Госуслуг. Без временной регистрации перенести льготу не получится.

2. Подайте заявление о переносе соцнормы в Центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго НН» лично или дистанционно – на сайте, в личном кабинете или мобильном приложении.

3. Подключите электронную квитанцию и автоплатеж, чтобы всегда контролировать начисления за свет, избегать просрочки оплаты и пеней. На один адрес электронной почты можно получать счета и за квартиру, и за дачный дом.

4. Когда срок временной регистрации истечет, обратный перенос социальной нормы произойдет автоматически – писать новое заявление не нужно.

Если дачный дом или квартира находится вне зоны обслуживания «ТНС энерго НН», то необходимо получить справку о снятии социальной нормы у своего поставщика электроэнергии, а затем предоставить её второму поставщику с заявлением о применении соцнормы на период временной регистрации.

Не забывайте передавать показания счетчика до 25 числа не только за дачный дом, но и за городскую квартиру. Если в квартире никто не проживает, и расхода электричества нет, достаточно каждый месяц направлять одни и те же, неизменные показания.

Теперь ваши летние траты за свет станут заметно меньше – платить по сниженному тарифу вы будете именно там, где живете. Это простой способ сэкономить семейный бюджет.

