Первых пациентов с ожирением прооперировали по ОМС в Нижнем Новгороде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде впервые прооперировали пациентов с тяжелыми формами ожирения за счет ОМС. Две бариатрические операции провели в первом квартале 2026 года в больницах №40 и №33. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на региональный фонд ОМС.

Одному пациенту выполнили продольную резекцию желудка, которую в народе называют «ушиванием желудка». Второму провели гастроинтестинальную комбинированную рестриктивно-шунтирующую операцию.

Отметим, что бариатрическая хирургия - это не косметическая процедура, а жизненно важная операция. Ее проводят пациентам, чей вес уже напрямую угрожает сердцу, суставам и может спровоцировать диабет. Теперь такое лечение можно получить по ОМС, а направить на него вправе эндокринолог или хирург.

В 2026 году объемы на проведение подобных операций распределены между несколькими медучреждениями: областной клинической больницей имени Семашко, городскими больницами №5, №33 и №40.