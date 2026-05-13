Сеть фандоматов для сбора вторсырья закрылась в Нижнем Новгороде

Сеть фандоматов «ЭкоНижний» закрылась в Нижнем Новгороде. Фото: группа организаторов

Сеть автоматизированных пунктов приема вторичных ресурсов «ЭкоНижний» в Нижнем Новгороде прекратила работу с 5 мая. Об этом сообщили организаторы проекта в своих соцсетях.

За три с небольшим года работы проекта через фандоматы прошло более 48 тонн макулатуры, почти миллион пластиковых бутылок, около 400 тысяч алюминиевых банок и больше шести тысяч стеклянных банок и бутылок. Все это сырье не отправилось на полигон, а ушло на переработку. Пользователи совершили свыше 253 тысяч сдач, что позволило сократить углеродный след на 100 тонн СО2.

Однако, как рассказали в компании, проект с самого начала существовал исключительно на частные вложения. Ни грантов, ни бюджетных средств у сети не было - только деньги учредителей. Ежегодно в нее направляли порядка пяти миллионов рублей, которые шли на вывоз вторсырья, аренду помещений, зарплату сотрудникам, обслуживание аппаратов и вознаграждения за сдачу.

Последние два года рынок вторресурсов, по словам организаторов, переживает настоящий шторм. Закупочные цены на сырье резко упали, а расходы на логистику и содержание точек, наоборот, выросли. Каждый месяц фандоматы приносили меньше, чем требовалось на их обслуживание. Собственники добавляли свои деньги, но вечно компенсировать убытки из собственного кармана проект не мог.

- Мы честно пытались сделать город чище, а отношение к вторичным ресурсам — осознаннее. Экономика переработки сегодня оказалась сильнее наших амбиций — так бывает. Мы останавливаем проект, но продолжаем верить: будущее за такими инициативами. И если однажды ситуация изменятся, мы будем очень рады сообщить вам о возобновлении проекта, - пишут организаторы.