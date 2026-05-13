Будущие специалисты по канатным дорогам приступили к практике в Нижнем Новгороде. Фото: Нижегородская канатная дорога

Студенты Борского Губернского колледжа, которые в будущем станут специалистами по эксплуатации канатных дорог и фуникулеров, впервые вышли на практику на действующий объект - Нижегородскую канатную дорогу. Занятия прошли при участии специалистов компании «Урбантех Сервис». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее «Урбантех Сервис» и колледж ранее заключили партнерское соглашение. Документ предполагает подготовку кадров по направлениям «электромеханик» и «слесарь-обходчик канатных дорог и фуникулеров». Учеба построена так, чтобы студенты чередовали теорию с практикой на действующем объекте, а на выходе получали свидетельство государственного образца и приоритет при трудоустройстве. При этом колледж нацелен готовить специалистов не только для Нижегородской области, но и для других субъектов страны, где уже реализуются или только прорабатываются аналогичные инфраструктурные проекты.

Так, знакомство ребят с объектом началось с инструктажа по технике безопасности и общего обзора всей системы. Затем студенты перешли к реальным производственным процессам: побывали в машинном отделении, осмотрели площадки посадки и высадки пассажиров, изучили особенности обслуживания основных узлов. Такой формат обучения позволяет будущим специалистам буквально «потрогать» профессию руками и становится все более востребованным на фоне растущего спроса на рабочие кадры. По прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году потребность в таких специалистах будет только увеличиваться, особенно с учетом внедрения новых технологий и автоматизации.

Для Нижегородской области это направление также носит стратегический характер, особенно в свете строительства новой канатной дороги через Оку. Именно поэтому подготовка кадров уже сейчас ориентирована на то, чтобы в будущем обеспечить ее бесперебойную эксплуатацию.

Директор Борского Губернского колледжа Алексей Волков назвал практические занятия ключевым элементом обучения, а высокий интерес со стороны студентов - подтверждением востребованности таких компетенций. В компании «Урбантех Сервис» смотрят на это шире: участие будущих специалистов в работе действующей канатной дороги здесь считают системной подготовкой кадрового резерва для всей отрасли. Как подчеркнули в организации, такой сложный технологический комплекс требует не просто теоретических знаний, а глубокого понимания всех производственных процессов.

Александр Шаронов напомнил, что Нижний Новгород и Бор связывает общая транспортная система, а канатная дорога - один из самых сложных инженерных объектов, где безопасность пассажиров напрямую зависит от уровня подготовки персонала. По его словам, для надежной работы нужны местные специалисты, которые досконально знают специфику объекта и способны обеспечить безаварийный проезд тысяч людей.

К слову, с 2025 года в стране по поручению президента Владимира Путина заработал национальный проект «Молодежь и дети». Он взял на себя задачи, которые раньше решались в рамках проектов «Образование» и «Наука и университеты», и направлен на поддержку талантливой молодежи, включая молодых специалистов.