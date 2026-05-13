Экспорт нижегородской сельхозпродукции вырос в три раза за год. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Нижегородские аграрии бьют рекорды по поставкам за рубеж. За январь-апрель 2026 года объём экспорта продукции агропромышленных предприятий региона увеличился в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что местная продукция сегодня востребована более чем в 39 странах. В их числе - Китай, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Афганистан, Киргизия, Индия. Чем шире география, тем увереннее чувствует себя экономика, пояснил он.

Разнообразие рынков снижает риски и создаёт условия для стабильного роста отрасли, стимулируя развитие сельских территорий. Новые экспортные направления дают фермерам гарантированный сбыт, повышают инвестиционную привлекательность агросектора и создают рабочие места в регионах.

Наиболее впечатляющие темпы роста показали несколько категорий. Объём экспорта продукции масложировой отрасли вырос в 4,7 раза, зерновых культур — в 3,3 раза, молочной продукции — в 2,3 раза. Пищевая и перерабатывающая промышленность прибавила 39,1%, мясная отрасль — 35,5%.

Работа по увеличению экспорта ведётся в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Нацпроект инициирован президентом Владимиром Путиным, его главная задача - наращивание объёмов экспорта. В его составе три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Нижегородская область, судя по цифрам, движется в нужном направлении.