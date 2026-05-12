Десять матерей героев СВО удостоены знака «Признание» в Нижегородской области. Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском кремле прошла церемония вручения почетного знака «Признание». Его получили десять матерей, чьи сыновья погибли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Церемония началась с минуты молчания в память о погибших бойцах. Среди награжденных в этот раз жительницы девяти округов: Балахнинского, Богородского, Городецкого, Павловского, Сосновского, Семеновского округов, Арзамаса, Выксы и самого Нижнего Новгорода. Имена их сыновей уже носят мемориальные доски, парты Героев в школах и музейные экспозиции.

Первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев поблагодарил матерей за воспитание настоящих мужчин, чей подвиг, по его словам, стал примером доблестного служения Родине. Председатель «Нижегородского совета женщин» Ольга Краснова добавила, что память о героях останется нравственным ориентиром для будущих поколений.

Напомним, эту награду учредил «Нижегородский совет женщин» в 2024 году. С декабря того же года по май 2026-го знак «Признание» вручили уже 62 нижегородским матерям, потерявшим сыновей на СВО.